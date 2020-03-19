Вселенский патриарх приказал приостановить службы в храмах из-за пандемии коронавируса

Вселенский патриарх Варфоломей выдал запрет на проведение служб и других церковных обрядов, как минимум до конца марта. Также он просит паломников воздержаться от поездок в монастыри.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «DW«.

В среду, 18 марта, Вселенский патриарх Варфоломей выдал запрет на проведение церковных служб и обрядов. Запрет будет действовать до конца марта:

«Сегодня я хочу сообщить о церковной резолюции и мандате о прекращении всех богослужений, событий и обрядов до конца месяца. Исключение только для частных молитв в храмах, они будут доступными».

Патриарх подчеркнул, что они будут следить за распространением пандемии и решение о запрете богослужений будет пересматриваться.

«Я также призываю людей ограничить путешествия, сидеть дома, ради своей и чужой безопасности».

Напомним, ранее мы писали, что МВД напомнило церквям о карантине.