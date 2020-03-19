Высший антикоррупционный суд отпустил под залог бывшего депутата

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 546 520 грн бывшему народному депутату, который незаконно получил компенсацию на аренду жилья.

Об этом информирует пресс-служба суда.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал бывшему народному депутату Украины 8 созыва меру пресечения в виде залога в размере 546 520 гривень", — говорится в сообщении.

На экс-депутата также возложен ряд обязанностей: сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение все свои паспорта для выезда за границу. Срок действия обязанностей — до 12 мая 2020 года.

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Бывший нардеп подозревается в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он и другой бывший нардеп незаконно получили компенсацию на расходы за наем номеров в гостинице.

По материалам: ukrinform.ru