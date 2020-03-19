Ученые рассматривают две вероятные теории происхождения Covid-19

Исследование структуры нового коронавируса показало, что вирус возник в результате естественной эволюции, а не в результате экспериментов в лаборатории.

Об этом говорится в пресс-релизе американской неправительственной исследовательской организации Scripps Research.

"Сравнивая имеющиеся данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате природных процессов", — сообщил доктор философии и доцент кафедры иммунологии и микробиологии Scripps Research Кристиан Андерсен.

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Как сообщает организация, в ходе исследования ученые из нескольких мировых университетов обнаружили, что RBD-часть белков SARS-CoV-2 эволюционировала, чтобы эффективно влиять на молекулярную особенность клеток человека ACE2 (рецептор, который участвует в регуляции кровяного давления).

Белок SARS-CoV-2 был настолько эффективен для связывания человеческих клеток, что ученые сделали вывод о том, что это результат естественного отбора, а не продукт генной инженерии.

Отмечается, что в настоящее время ученые рассматривают две возможные теории естественного происхождения самого вируса.

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Согласно первому сценарию, вирус развился до своего нынешнего патогенного состояния путем естественной перехода от животного к человеку.

Именно таким образом в прошлом возникали предыдущие вспышки коронавируса, когда люди заражались вирусом после контакта с циветами (SARS) и верблюдами (MERS).

Согласно второму сценарию, прародитель SARS-CoV-2 попал в человека, приобретя геномные характеристики, путем адаптации при передаче от человека человеку.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро четверга общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 219 367, число умерших — 8970, а тех, что выздоровели — 85 749.

По данным Минздрава, на территории Украины по состоянию на 18 марта зафиксировано 18 положительных результатов на Covid-19.

Фото: scripps.edu

По материалам: ukrinform.ru