Более 50 тысяч украинцев уже вернулись из-за границы — Президент

За последние пять дней из-за рубежа в Украину вернулись более 50 тысяч наших сограждан, в пятницу, 20 марта, запланированы еще 42 авиарейса и несколько поездов.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"За последние пять дней мы вернули более 50 тысяч украинских граждан. На сегодня 42 авиарейса, которые доставят еще 8 тысяч украинцев", — рассказал Зеленский.

В то же время он напомнил, шо вчера имел разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором была достигнута договоренность о взаимной эвакуации наших граждан из Канады, и канадцев из Украины.

Кроме того, Президент заметил, что с Венгрией и Польшей договорились о транзитных коридорах, по которым украинцы смогут вернуться домой. Также он рассказал, что сегодня из Перемышля будут отправлены пять поездов, которые доставят в Украину более трех тысяч наших граждан.

Кроме того, по его словам, на завтра запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы и Латвии.

"Все возвращающиеся из-за границы проходят медицинскую проверку. Очень радует, что подавляющее большинство из них, сознательно выбирает домашнюю самоизоляцию на 14 дней, даже несмотря на отсутствие у них симптомов", — добавил Зеленский.

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Как сообщалось, по данным МИД, уже 23 тысячи 955 украинцев, которых коронавирус застал за рубежом, вернулись на Родину при содействии дипломатических учреждений.

Между тем лечение от коронавируса за рубежом по состоянию на 19 марта проходят 13 украинцев, а на карантине находятся 38 граждан Украины.

По материалам: ukrinform.ru