Иностранным дипломатам рассказали о ситуации с коронавирусом в Украине

МИД и Минздрав сообщили иностранному дипломатическому корпусу о ситуации с коронавирусом в Украине, эвакуации украинцев из-за рубежа и подготовке медицинских учреждений.

Об этом шла речь на онлайн-брифинге с участием заместителя министра иностранных дел Егора Божко и директор Центра общественного здоровья Игоря Кузина.

"Мы приняли необходимые меры, чтобы вам предоставить возможность быть проинформированными обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Украине", — обратился к иностранным дипломатам в начале мероприятия Божок.

Он рассказал, в частности, что уже разработана и запущена англоязычная версию веб-портала "Коронавирус", где можно получать всю необходимую информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.

Также замминистра напомнил, что упрощена работа авиаперевозчиков для эвакуации украинцев из-за рубежа. По его словам, более 23 тысяч граждан Украины уже вернулись домой, еще столько же нужно эвакуировать.

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В свою очередь Кузин напомнил, что по состоянию на 20 марта в Украине зарегистрированы 26 случаев заболеваний коронавирусом, из которых три — летальных.

Он отметил, что на уровне 15 регионов Украины проводится тестирование на коронавирус, а к концу следующей недели планируется, что такое тестирование будет доступно в каждой области.

Также, по его словам, при пересечении государственной границы действуют санитарно-карантинные пункты.

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Кроме того, Кузин проинформировал, что в Киеве выделено 8 основных опорных больниц для госпитализации лиц с подозрением на коронавирус, на уровне других областей — предусмотрено по две основных больницы, а также в целом уже выделено 12 тысяч коек для таких лиц по всей Украине.

При этом он добавил, что специальные больницы для представителей дипломатического корпуса не предусмотрены, но не исключил, что в случае необходимости такое решение может быть пересмотрено и определенное учреждение здравоохранения приспособят именно для дипломатов.

По материалам: ukrinform.ru