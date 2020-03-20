<img class="aligncenter" title="Из Египта в Украину уже вернулись почти 22 тысячи украинцев — МИД » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/dc9afa3bcada92337fae001bdcf712fe.jpg» alt=»Из Египта в Украину уже вернулись почти 22 тысячи украинцев — МИД» width=»100%» />

Из Египта в Украину уже вернулись почти 22 тысячи украинцев.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

"Почти 22 тысяч граждан Украины вернулись из Египта. По состоянию на 21:00 19 марта 19012 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 2736 — из Хургады", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, по данным украинского Минздрава, в мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания Covid-19, из них 84 114 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 137 677 случаев.

В Украине пока зафиксирован 21 случай инфицирования коронавирусом Covid-19, трое из них — летальные.

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14 марта, Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта 2020 года и введена с 3 апреля 2020 года. А с 17 марта по 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что Украина будет возвращать украинцев и после закрытия авиасообщения и границ.

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По информации Оперативного штаба МИД для защиты украинцев за рубежом в связи с распространением коронавирус, 19 марта из Египта имели, кроме прочих, вернуться все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады.

По материалам: ukrinform.ru