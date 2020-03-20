Из Турции в Украину вылетели еще два самолета с украинцами

Из Стамбула в 20.20 и 21.00 в Украину вылетели два самолета с 291 украинцами на борту.

Об этом Укринформу сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

«Вылетели два самолета компании SkyUp, рейсы из Стамбула — один в Киев, второй — в Одессу. Общее количество — 291 гражданин Украины. Мы провели их, убедились, что все прошли регистрацию», — отметил генконсул.

Украинцы вылетели двумя рейсами из Стамбула // Фото: Ольга Будник

По его словам, один рейс был запланирован заранее, другой зафрахтован частной компанией для отправки моряков, но на него тоже открыли продажу билетов для желающих вернуться в Украину.

В ближайшее время — 22, 23, 24 и 25 марта планируются еще рейсы из Стамбула в Украину. Сейчас доступны для бронирования билеты на 24 и 25 марта.

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Вся актуальная информация о вылетах из территории Турции постоянно обновляется на сайтах зарубежных дипучреждений Украины (консульства при посольстве Украины в Анкаре, генерального консульства в Стамбуле и консульства в Анталии) и их страницах в социальных сетях.

Также круглосуточно работают номера горячих линий.

По материалам: ukrinform.ru