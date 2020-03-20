Краткие итоги первой недели карантина в Украине

Первая неделя карантинных мер в стране – от транспортного шока и валютной паники до радости за первого вылеченного

По состоянию на утро 20 марта на территории Украины было лабораторно подтверждено 26 случаев Covid-19, из них три летальных. С 12 марта вся страна ушла на трехнедельный карантин. Украина закрыла границы на въезд иностранцам. Для украинских граждан – туристов и трудовых мигрантов, изъявивших желание вернуться домой, государство организовало перевозки. В течение последних пяти дней из-за границы в Украину вернулись более 50 тысяч наших сограждан, ожидают возвращения еще 23 тысячи граждан. В четырех регионах – Киевской, Житомирской, Черновицкой и Днепропетровской областях введен режим чрезвычайной ситуации. Верховная Рада приняла ряд законов для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), которыми, в частности, ввела штрафы за несоблюдение условие карантина. Общество и экономика пытаются приспособиться к новым условиям жизнедеятельности. Не обошлось без проблем, но есть и радостные новости. Пациент из Черновцов, у которого первого в Украине диагностировали коронавирусную инфекции, выздоровел и выписан из больницы.

Распространение вируса: инфекция зашла в Украину

На сегодня (20 марта) случаи коронавирусной болезни зафиксированы: в Черновицкой области – 15 случаев (1 летальный), Житомирской области – 2 случая (1 летальный), Киевской области – 2 случая, Донецкой области – 1, Днепропетровской области – 2 случая, Ивано-Франковские области – 1 случай (летальный), в г. Киеве – 3 случая.

Среди первых больных в основном люди, которые вернулись из заграничных поездок. Один из них – народный депутат Сергей Шахов, его жена заразилась уже в Украине от своего мужа. Народные депутаты фракции «Голос», которые контактировали с Шаховым, заявили, что переходят в самоизоляцию. Из-за подозрения на коронавирус также самоизолировался глава газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.



Виктор Ляшко

Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, пять новых случаев заражения, которые были зарегистрированы в Черновицкой области в четверг 19 марта, являются первыми случаями заражения внутри страны. «В страну зашла коронавирусная инфекция, зафиксированы первые случаи внутреннего инфицирования", – заявил Виктор Ляшко.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины сейчас исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и установленных контактных лиц – всего более 700 образцов.

Трудности карантина: стоп, метро!

Очевидно, что рост заболеваний, зафиксированный в течение первой недели – это еще только начало эпидемии на нашей территории. И вся надежда сейчас на то, насколько население будет добросовестно выполнять карантинные меры, которые были приняты на упреждение. Их начало оказался довольно сумбурным.

Напомним, что согласно требованиям карантина, в Украине закрыты учебные заведения, учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Запрещены массовые мероприятия и собрания. Также остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. Наземный коммунальный транспорт работает с ограничением перевозки в количестве не больше 10 человек. Работники компаний и предприятия некритичных отраслей перешли на дистанционную форму работы.

Однако резкое прекращение работы метрополитенов в крупных городах, в частности в 3-миллионном Киеве, привело в первые дни к пассажирскому коллапсу – транспорт был переполнен людьми, работающими в критических сферах. За это время полицейские составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств за нарушения правил карантина, введенного на фоне ситуации с коронавирусом. В основном, нарушения возникали в сфере перевозки пассажиров.



За первую неделю полицейские составили 405 админпротоколов за нарушения правил карантина

Столичная власть была вынуждена разрабатывать маршруты доставки медиков и других специалистов, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность города в условиях карантина, дополнительным коммунальным транспортом и транспортом предприятий, где работают эти люди. Службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медработников.

Борьба с дефицитом: контрабандистам – бой!

С появлением в Украине носителей коронавирусной инфекции в стране произошел тотальный дефицит защитных повязок, антисептиков и препаратов для симптоматического лечения вирусных инфекций.

11 марта Кабинет министров Украины запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты ввиду роста спроса на них среди украинцев. И сразу попытки контрабанды медицинских масок в другие страны стали популярнее, чем традиционные попытки контрабанды сигарет. «Только за выходные (14-15 марта. – Ред.) совместными усилиями остановлен экспорт около 130 тыс. штук масок различных типов», – заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

В Министерстве здравоохранения обещают улучшить ситуацию с наличием средств индивидуальной защиты в медучреждениях и аптеках за 3-4 дня, о чем заявил заместитель председателя ведомства, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Планируется это как за счет развертывания собственного производства на отечественных предприятиях, так и гуманитарной помощи из Китая. 20 марта из Киева в китайский город Гуанчжоу вылетел военный грузовой самолет Ил-76, который должен принять на борт медицинский груз: лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое.

Счетная палата оперативно проанализировала госбюджет на 2020 год и определила возможности для перенаправления по меньшей мере 5 млрд гривень на поддержку медицины и срочную закупку необходимого медицинского оборудования.

Министерство здравоохранения ожидает днях поставки крупной партии тестов на определение Covid-19 в эти выходные, и с понедельника рассчитывает расширить доступ к тестированию.

Дефицит средств индивидуальной защиты и антисептиков в некоторых больницах тоже обещают ликвидировать в ближайшее время. Представители Минздрава провели ряд встреч с крупнейшими производителями антисептических средств, на которых обсудили проблемы с дефицитом этих средств в стране. Одна из проблем – мировой недостаток сырья, в частности изопропилового спирта, который используется для производства средств. Поэтому отечественные производители срочно меняют рецептуру и начинают вырабатывать антисептики этилового спирта, который в Украине.

Валютные качели: гривня немного «испугалась»

Из-за паники, связанной с глобальной ситуацией в мировой экономике и коронавирусом, а также увеличением внутреннего спроса, в Украине резко девальвировала гривня – с 25 до 27,5 грн за доллар. Заместитель председателя правления НБУ Олег Чурій объяснил валютные качели сильным влиянием наличного рынка (физических лиц). При этом банкир заверил, что регулятор и в дальнейшем имеет возможности сглаживать вероятные колебания гривни, поскольку в прошлом году имел возможность добавить в резерв $8 млрд. Для сглаживания курсовых колебаний Нацбанку пришлось на этой неделе потратить из валютного резерва более чем $2,5 млрд (сейчас $24 млрд).

В начале недели в кассах банков и обменников наблюдалась нехватка наличной валюты, и это, как пояснили в НБУ, было связано с проблемами авиасообщения. К концу недели удалось завезти в Украину 200 млн наличных евро и обеспечить банки достаточным количеством банкнот в евро. В активной фазе были также переговоры о доставке наличного доллара из США.

Подготовила Оксана Полищук, Киев

По материалам: ukrinform.ru