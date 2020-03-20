Краткие итоги первой недели карантина в Украине

Общество
Таисия Слепцова0
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Краткие итоги первой недели карантина в Украине

Первая неделя карантинных мер в стране – от транспортного шока и валютной паники до радости за первого вылеченного

По состоянию на утро 20 марта на территории Украины было лабораторно подтверждено 26 случаев Covid-19, из них три летальных. С 12 марта вся страна ушла на трехнедельный карантин. Украина закрыла границы на въезд иностранцам. Для украинских граждан – туристов и трудовых мигрантов, изъявивших желание вернуться домой, государство организовало перевозки. В течение последних пяти дней из-за границы в Украину вернулись более 50 тысяч наших сограждан, ожидают возвращения еще 23 тысячи граждан. В четырех регионах – Киевской, Житомирской, Черновицкой и Днепропетровской областях введен режим чрезвычайной ситуации. Верховная Рада приняла ряд законов для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), которыми, в частности, ввела штрафы за несоблюдение условие карантина. Общество и экономика пытаются приспособиться к новым условиям жизнедеятельности. Не обошлось без проблем, но есть и радостные новости. Пациент из Черновцов, у которого первого в Украине диагностировали коронавирусную инфекции, выздоровел и выписан из больницы.

Распространение вируса: инфекция зашла в Украину

На сегодня (20 марта) случаи коронавирусной болезни зафиксированы: в Черновицкой области – 15 случаев (1 летальный), Житомирской области – 2 случая (1 летальный), Киевской области – 2 случая, Донецкой области – 1, Днепропетровской области – 2 случая, Ивано-Франковские области – 1 случай (летальный), в г. Киеве – 3 случая.

Среди первых больных в основном люди, которые вернулись из заграничных поездок. Один из них – народный депутат Сергей Шахов, его жена заразилась уже в Украине от своего мужа. Народные депутаты фракции «Голос», которые контактировали с Шаховым, заявили, что переходят в самоизоляцию. Из-за подозрения на коронавирус также самоизолировался глава газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

Краткие итоги первой недели карантина в Украине
Виктор Ляшко

Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, пять новых случаев заражения, которые были зарегистрированы в Черновицкой области в четверг 19 марта, являются первыми случаями заражения внутри страны. «В страну зашла коронавирусная инфекция, зафиксированы первые случаи внутреннего инфицирования", – заявил Виктор Ляшко.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины сейчас исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и установленных контактных лиц – всего более 700 образцов.

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Трудности карантина: стоп, метро!

Очевидно, что рост заболеваний, зафиксированный в течение первой недели – это еще только начало эпидемии на нашей территории. И вся надежда сейчас на то, насколько население будет добросовестно выполнять карантинные меры, которые были приняты на упреждение. Их начало оказался довольно сумбурным.

Напомним, что согласно требованиям карантина, в Украине закрыты учебные заведения, учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Запрещены массовые мероприятия и собрания. Также остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. Наземный коммунальный транспорт работает с ограничением перевозки в количестве не больше 10 человек. Работники компаний и предприятия некритичных отраслей перешли на дистанционную форму работы.

Однако резкое прекращение работы метрополитенов в крупных городах, в частности в 3-миллионном Киеве, привело в первые дни к пассажирскому коллапсу – транспорт был переполнен людьми, работающими в критических сферах. За это время полицейские составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств за нарушения правил карантина, введенного на фоне ситуации с коронавирусом. В основном, нарушения возникали в сфере перевозки пассажиров.

Краткие итоги первой недели карантина в Украине
За первую неделю полицейские составили 405 админпротоколов за нарушения правил карантина

Столичная власть была вынуждена разрабатывать маршруты доставки медиков и других специалистов, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность города в условиях карантина, дополнительным коммунальным транспортом и транспортом предприятий, где работают эти люди. Службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медработников.

Борьба с дефицитом: контрабандистам – бой!

С появлением в Украине носителей коронавирусной инфекции в стране произошел тотальный дефицит защитных повязок, антисептиков и препаратов для симптоматического лечения вирусных инфекций.

11 марта Кабинет министров Украины запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты ввиду роста спроса на них среди украинцев. И сразу попытки контрабанды медицинских масок в другие страны стали популярнее, чем традиционные попытки контрабанды сигарет. «Только за выходные (14-15 марта. – Ред.) совместными усилиями остановлен экспорт около 130 тыс. штук масок различных типов», – заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

В Министерстве здравоохранения обещают улучшить ситуацию с наличием средств индивидуальной защиты в медучреждениях и аптеках за 3-4 дня, о чем заявил заместитель председателя ведомства, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Планируется это как за счет развертывания собственного производства на отечественных предприятиях, так и гуманитарной помощи из Китая. 20 марта из Киева в китайский город Гуанчжоу вылетел военный грузовой самолет Ил-76, который должен принять на борт медицинский груз: лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое.

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Счетная палата оперативно проанализировала госбюджет на 2020 год и определила возможности для перенаправления по меньшей мере 5 млрд гривень на поддержку медицины и срочную закупку необходимого медицинского оборудования.

Министерство здравоохранения ожидает днях поставки крупной партии тестов на определение Covid-19 в эти выходные, и с понедельника рассчитывает расширить доступ к тестированию.

Дефицит средств индивидуальной защиты и антисептиков в некоторых больницах тоже обещают ликвидировать в ближайшее время. Представители Минздрава провели ряд встреч с крупнейшими производителями антисептических средств, на которых обсудили проблемы с дефицитом этих средств в стране. Одна из проблем – мировой недостаток сырья, в частности изопропилового спирта, который используется для производства средств. Поэтому отечественные производители срочно меняют рецептуру и начинают вырабатывать антисептики этилового спирта, который в Украине.

Валютные качели: гривня немного «испугалась»

Из-за паники, связанной с глобальной ситуацией в мировой экономике и коронавирусом, а также увеличением внутреннего спроса, в Украине резко девальвировала гривня – с 25 до 27,5 грн за доллар. Заместитель председателя правления НБУ Олег Чурій объяснил валютные качели сильным влиянием наличного рынка (физических лиц). При этом банкир заверил, что регулятор и в дальнейшем имеет возможности сглаживать вероятные колебания гривни, поскольку в прошлом году имел возможность добавить в резерв $8 млрд. Для сглаживания курсовых колебаний Нацбанку пришлось на этой неделе потратить из валютного резерва более чем $2,5 млрд (сейчас $24 млрд).

В начале недели в кассах банков и обменников наблюдалась нехватка наличной валюты, и это, как пояснили в НБУ, было связано с проблемами авиасообщения. К концу недели удалось завезти в Украину 200 млн наличных евро и обеспечить банки достаточным количеством банкнот в евро. В активной фазе были также переговоры о доставке наличного доллара из США.

Подготовила Оксана Полищук, Киев

По материалам: ukrinform.ru


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