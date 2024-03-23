Как информирует «НБН», в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры сообщили, что очередной удар россиян пришелся по складским помещениям.

Так, согласно информации следственных органов, двадцать третьего марта, приблизительно в 17 часов 45 минут вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Слободскому району города Харькова. В результате были повреждены складские помещения, а также здания предприятия.

К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.

Согласно предварительным данным, удар был нанесен по городу ракетой Х-35.

Напомним, ранее мы уже писали об обстреле российскими войс ками Харькова.