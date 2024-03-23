О том, на какие суммы могут рассчитывать украинцы при вышеописанных условиях, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, если гражданин не располагает минимально требуемыми 15-ю годами стажа, то правительство станет начислять такому пенсионеру социальную помощь, «привязанную» к размеру минимального прожиточного минимума (ПМ), а не пенсию, и только с момента достижения возраста в 65 лет.

С 1-го января 2024-го года ПМ составляет 2 361 гривну, а соцпомощь для лиц, утративших трудоспособность по возрасту, вычисляется на основе разницы между ПМ и среднемесячным суммарным доходом семьи в расчете на 1 человека за предыдущие полгода, но не более 100-процентного уровня ПМ для трудоспособных особ, то есть достигает лишь 3 028 гривен.

Ранее мы писали о том, что украинцы, ухаживающие за детьми, получат дополнительный стаж к пенсии.