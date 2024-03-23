О том, что, по мнению «рекламного агента» британца Фрэнка Уоррена может «мотивировать» Тайсона Фьюри и Александра Усика на несколько почти непрерывных поединков, пишет «НБН», ссылаясь на материал итальянского тематического портала Sky Sports.

Исходя из слов специалиста по спортивной коммерции, из указанных бойцов никто не в состоянии отказаться от громадных размеров гонораров, предусмотренных со стороны организаторов-саудитов за еще один бой, так называемый реванш.

В частности, Уоррен подчеркнул, что так как боксерам гарантируют выплату огромных денег, то тот, из них, кто проиграет первую схватку, безусловно, «не отходя от кассы», активирует возможность проведения реванша, в особенности, учитывая суммы, указанные в контракте, — «очень большие».

Ранее наш информационный портал писал о том, что спарринг-партнер, виновный в срыве схватки Усика и Фьюри, называл реальную причину травмирования британца.