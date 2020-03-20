<img class="aligncenter" title="Минздрав подтвердил первый случай коронавируса во Львове » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/a47cb8e124d0b2fa34d9469c7e824a3e.jpg» alt=»Минздрав подтвердил первый случай коронавируса во Львове» width=»100%» />

Министерство здравоохранения Укрины подтвердило первый случай заболевания коронавируса во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

"Минздрав сообщает: во Львове зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Лабораторно подтвержден Covid-19 у пациента 1950 года, который в течение последних 14 дней вернулся из Германии", — говорится в сообщении.

Пациент изолирован, ему предоставляется лечение.

Сейчас в Украине зафиксировано 27 случаев инфицирования Covid-19, 3 из них — летальных.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 20 марта в Украине было 26 лабораторно подтверждено случаев Covid-19, из них 3 летальных. В частности, коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой области — 15 случаев (1 летальный, 1 человек выздоровел), Житомирской области — 2 случая (1 летальный), Киевской области — 2 случая, Донецкой области — 1 случай, Днепропетровской области — 2 случая, Ивано-Франковской области — 1 случай (летальный), в г. Киев — 3 случая.

Читайте также: Во Львове первый случай коронавируса — Садовый

В Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru