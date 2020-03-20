МВД призывает депутатов и мэров городов финансировать доставку медиков в больницы

В Министерстве внутренних дел призвали депутатов районных, городских и областных советов организовываться и финансировать вместе с мэрами городов мероприятия по организации доставки медиков в больницы.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я сейчас обращаюсь к мэрам городов, депутатов районных, городских, областных советов. Вас в стране более 300 тысяч и вы тоже можете заболеть, и ваши родные также. Поэтому, пожалуйста, организуйтесь и финансируйте вместе с мэрами городов мероприятия по организации доставки медиков в больнице. У нас идет процесс децентрализации, вам передается больше полномочий и ответственность. Поэтому это ваша ответственность, каждого из вас", — подчеркнул Геращенко.

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Он также призвал тех, кто заболел или подозревается на коронавирус, хранить жизни своих близких и других людей и оставаться дома.

"Сейчас быть дома – это тоже, по своему, подвиг", — уточнил заместитель министра.

Напомним: по состоянию на начало 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Минздрав также сообщил о третьей смерти в Украине от коронавируса: в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru