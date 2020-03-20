Нарушение карантина: полиция составила 405 протоколов и расследует шесть дел

Полицейские составили 405 админпротоколов и открыли шесть уголовных производств за нарушение правил карантина.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители расследуют шесть дел по ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской (3 факта), по одному в Волынской, Сумской и Днепропетровской областях.

Больше всего нарушений выявлено на Днепропетровщине, где полицейские составили 75 админпротоколов о нарушении правил карантина.

Также нарушения выявлены в Киеве (31), Киевской (32), Донецкой (62), Запорожской (25), Херсонской (21), Сумской (20), Волынской (16), Винницкой (14), Львовской (12), а также в Николаевской (11), Кировоградской (9), Харьковской (5) и Закарпатской (3) областях.

Кроме того, по 18 админпротоколов составлены в Черновицкой и Черкасской областях. По семь в Ривненской и Черниговской. Еще по 4 протокола — в Ивано-Франковской, Полтавской и Одесской областях. В Тернопольской и Житомирской областях выявлено по 2 нарушения. В Хмельницкой составлен 1 протокол.

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Подчеркивается, что сегодня, 20 марта, к несению службы привлечены более 14 000 сотрудников Национальной полиции и 2100 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

В Украине по состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 26 случаев коронавируса, из них 3 — летальных.

По материалам: ukrinform.ru