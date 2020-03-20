Научи бабушку и дедушку платить онлайн: НБУ выпустил заботливое видео

Общество
Таисия Слепцова0
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Научи бабушку и дедушку платить онлайн: НБУ выпустил заботливое видео

Нацбанк записал социальный ролик, в котором призывает помочь людям пожилого возраста с оплатой онлайн.

"Научи своих родных оплачивать коммунальные услуги онлайн. Покажи, как заказывать продукты и лекарства с доставкой на дом. Или сделай это сам! Не медли, предложи помощь! Всю жизнь бабушка и дедушка дарили тебе свою любовь и заботились о тебе. Пришло время и тебе позаботиться о них. Помни, они в зоне риска!" — говорится в видео.

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По материалам: ukrinform.ru


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