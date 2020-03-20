Они сообщили реальную картину – блогер рассказал о прибытии в ОРДЛО врачей-инфекционистов из РФ

Автор Телеграмм-канала «Вольнодумец» рассказал о прибытии в ОРДЛО врачей из РФ, а также объяснил, почему «власти» так называемой «ДНР» отменили ранее объявленный карантин. По информации блогера, причиной стал отъезд делегации из Донецка в аннексированный Крым на празднование «6-й годовщины аннексии полуострова». Кроме того, на днях в ОРДЛО прибыло несколько десятков врачей из России.

Об этом сообщил портал DonPress , сославшись на телеграмм-канал «Вольнодумец», передает НБН.

Как известно, в непризнанной «республике» ранее объявили карантин с 17 марта, но затем «власти» незаконных республик внезапно его отменили. Блогер выяснил, что причиной внезапного решения «властей» «ДНР», стал отъезд делегации из Донецка в Крым.

«Если есть карантин, то делегацию в Крым, могли просто не пустить».

Также автор поста сообщает о прибытии в ОРДЛО врачей из РФ. По его данным приехало 40 врачей-инфекционистов.

«Наверное, после изучения ситуации с распространением коронавируса, они сообщили в Москву реальную картину, так как после этого заговорили о прибытии гуманитарного конвоя с масками и дезинфицирующими средствами», — сообщает блогер.

По информации автора, гуманитарная помощь должна прибыть в период с 30 марта по 1 апреля.

Стоить отметить, что данная помощь предназначена не для жителей временно оккупированных территорий, а для представителей НВФ. Таким образом, РФ хочет уберечь от коронавируса своих наемников.

«Часть груза останется в Донецкой области, другая часть отправится в Луганскую область. Груз будет распределен среди силовиков: частей 1 и 2 АК, а также среди «МГБ» и «МВД» «Л/ДНР», и, конечно же, для должностных лиц».

Ранее мы сообщали, что жители оккупированных территорий рассказали о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО.