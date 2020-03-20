В больницах полно пневмоний – жители оккупированных территорий рассказали о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО

Жители временно оккупированной Донецкой области в социальных сетях пишут о том, что «власти» незаконных республик скрывают информацию о ситуации с коронавирусом на территории ОРДЛО.

Об этом сообщил портал DonPress , сославшись на социальные сети, передает НБН.

Пользователи социальных сетей пишут, что «власти», так называемой «ДНР» умалчивают реальную ситуацию с заболеваемостью на коронавирус. Они пишут, «что от нас, точно что-то скрывают».

«В больницах полно пневмоний. Всех везут в Горловку. Но даже, если и заболеешь, в больницу не ходи, а то пропадешь неизвестно куда, и родственников увезут», — пишут жители временно неподконтрольной Украине территории.

Таким образом, жители ОРДЛО напуганы сложившейся ситуацией в «республике» и даже намерены заниматься дома самолечением. Они покупают в аптеках препараты, которые помогают от простуды и гриппа. Но и в аптеках сложилась непростая ситуация. Люди сообщают об очередях и отсутствии необходимых медикаментов.

«Истерия продолжается! Все выгребли. Даже нет банального парацетамола», — пишут жители оккупированных территорий.

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