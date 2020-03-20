ООН поможет Украине бороться с коронавирусом

Украина и ООН разрабатывают план по уменьшению негативных последствий для страны от пандемии Covid-19, который предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и ​​обеспечение профессионального анализа ситуации в стране.

Об этом в комментарии Укринформу 20 марта сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Сейчас все усилия направлены на то, чтобы помочь Украине минимизировать негативные последствия от пандемии Covid-19", — подчеркнул дипломат.

Кислица отметил, что совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ, Программой развития ООН и Минздравом для Украины сейчас разрабатывается план помощи в сдерживании распространения коронавируса с бюджетом около $38 млн.

По словам постпреда Украины при ООН, план будет способствовать реализации сразу нескольких задач.

"Во-первых, мы сможем усилить закупки критически важных медицинских препаратов и медицинского оборудования. Во-вторых, ООН предоставит свою экспертизу относительно создания межотраслевой системы управления рисками для более эффективной координации между центральными органами власти и властью на местах. В-третьих, план позволит проанализировать влияние кризиса на социально-экономическую ситуацию в Украине", — отметил Кислица.

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Он также добавил, что параллельно с агентствами ООН прорабатывается дополнительная поддержка для восточных регионов.

"Ожидаем, что в дополнение к Плану гуманитарного реагирования на 2020 год в размере $162 млн, который был одобрен в начале года, также удастся привлечь около $20 млн на борьбу с распространением Covid-19», — отметил постоянный представитель Украины при ООН.

По официальным данным, по состоянию на пятницу в Украине официально зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом новой формы.

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Как сообщалось, по состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных. В частности, коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой области — 15 случаев (1 летальный, 1 человек выздоровел), Житомирской области — 2 случая (1 летальный), Киевской области — 2 случая, Донецкой области — 1 случай, Днепропетровской области — 2 случая, Ивано-Франковской области — 1 случай (летальный), в г. Киев — 3 случая.

Кроме того, вечером 20 марта мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе зарегистрирован случай коронавируса. По его словам, положительный результат у мужчины, который вернулся из Германии, подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Минздрава.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru