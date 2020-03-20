Подозрений на COVID-19 в Украине стало больше – Минздрав
Количество подозрений на коронавирус в Украине в последние дни значительно увеличилась.
Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.
"Растет количество подозрений на коронавирусную болезнь. Все больше и больше образцов поступает в вирусологическую лабораторию на эти исследования", — сказал Ляшко.
То есть, добавил он, COVID-19 таки пришел в Украину, поэтому стоит быть осторожными, придерживаться рекомендаций медиков и власти, но при этом обязательно сохранять спокойствие.
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Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. В общем лаборатория уже исследовала более 700 образцов.
Большинство людей, болеющих новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.
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Напомним: всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%, так что более 96% больных этим недугом не будут иметь таких последствий.
Фото: АА
По материалам: ukrinform.ru