Равнодушие к карантину и пренебрежение правилами могут стоить жизни — Емец

Медицинская система Украины значительно слабее европейских, избежать худшего сценария можно при условии соблюдения карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец, сообщает Минздрав.

"Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при худшем сценарии. Но мы еще можем не допустить этого, соблюдая режим карантина", — заявил он.

По словам Емца, коронавирусная болезнь уже распространяется по Украине: "Каждый день мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их будет становиться больше".

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Емец подчеркнул, что надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. "Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", — подчеркнул министр.

Он заметил, что государство оперативно принимает необходимые меры, задействуются все ресурсы, чтобы уберечь украинцев от пандемии и не допустить повторения катастрофического опыта других стран.

"Но все наши действия могут быть напрасными, если каждый из вас не продемонстрирует сознательность и ответственность. В данном случае все зависит от конкретных поступков каждого из нас", — сказал Емец.

Как министр здравоохранения Емец настаивает: оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию. Несерьезное отношение к карантину и несоблюдение правил может стоить жизни. "Позаботьтесь о собственной безопасности, позаботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первые симптомы респираторных заболеваний", — сообщил министр.

По его словам, только 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, являются тяжелыми и только около 3% требуют реанимационных мероприятий.

"В тоже время призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких", — сказал он.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных. В частности, коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой области — 15 случаев (1 летальный, 1 человек выздоровел), Житомирской области — 2 случая (1 летальный), Киевской области — 2 случая, Донецкой области — 1 случай, Днепропетровской области — 2 случая, Ивано-Франковской области — 1 случай (летальный), в г. Киеве — 3 случая.

По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрированы 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 закончились смертью, 86 031 человек выздоровел.

По материалам: ukrinform.ru