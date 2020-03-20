СБУ опровергает ряд фейков о коронавирусе

СБУ призывает украинцев не паниковать и не обращать внимания на фейковые информации относительно коронавируса

Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

"Друзья, сейчас существует много мифов относительно ситуации с Covid-19. И мы собрали для вас информацию о реальном состоянии дел. Также напоминаем, что граждане, которые сознательно дестабилизируют ситуацию в соцсетях, уже привлекаются к ответственности. Доверяйте только информации из официальных источников, берегите себя и своих близких", — говорится в сообщении.

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Учитывая актуальность угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине и для снижения рисков распространения короновирусной инфекции Covid-19, СБУ также призывает воздержаться от проведения и посещения массовых мероприятий и придерживаться элементарных правил безопасности.

Учитывая актуальность угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине и для снижения рисков распространения короновирусной инфекции Covid-19 СБУ также призывает воздержаться от проведения и посещения массовых мероприятий и соблюдать элементарные правила безопасности.

СБУ также разместила ссылки на каналы, содержащие проверенную информацию: Telegram-бот для оперативного ответа на ваши вопросы о коронавирусе в Украине https://bit.ly/3cOyccp Telegram-канал «Коронавирус_инфо» с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине https://bit.ly/39DEYQm Телеграмм канал для врачей https://bit.ly/2Q4zVknСтраница Министерства здравоохранения Украины https://bit.ly/2Q5UHQu Страница Центра общественного здоровья Украины https://bit.ly/2IAGyXm.

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. В Украине по состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 26 случаев коронавируса, из них 3 — летальные.

Главное фото: АА

По материалам: ukrinform.ru