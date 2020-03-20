Сегодня из Франции вернут первую группу украинцев — посольство

На пятницу, 20 марта, запланирован чартерный рейс из Франции, который перевезет первую группу украинских граждан, из числа 1200, которые не могли вернуться в Украину из-за карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил руководитель отдела консульско-правовых вопросов посольства Украины во Франции Николай Собко.

«На сегодняшний день в списки посольства Украины внесены данные 1200 украинских граждан Украины, которые требуют возврата в Украину и по объективным причинам не смогли это сделать до 17 марта», — констатировал дипломат.

В частности, в пятницу, в 22.20, из международного аэропорта им. Шарля де Голля будет выполнен первый чартерный (нерегулярный) рейс авиакомпанией «Международные Авиалинии Украины», который отбудет по маршруту Париж-Киев с первой группой украинских граждан.

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Он также добавил, что остальные украинские граждане будут возвращены в ближайшие дни.

«Для обеспечения возвращения украинских граждан в Украину, в частности, Франции, Посольство Украины обеспечило круглосуточное функционирование «горячей линии» и других телефонных линий учреждения для обработки телефонных звонков, предоставления информационной поддержки и помощи нашим соотечественникам. Ежедневно обрабатывали сотни звонков и электронных сообщений, формировались списки граждан Украины, которые требовали возвращения на родину. Активно использовалась платформа социальных сетей для коммуникации и распространения соответствующей информации в украинском обществе», — рассказал о ситуации дипломат.

Он отметил, что, несмотря на дистанционную форму работы французских министерств и ведомств (из-за введенного во Франции режима карантина — ред.), консулы посольства проводили ежедневные консультации с французскими партнерами для согласования неотложных вопросов, связанных с пребыванием украинцев во Франции, их возвратом в Украину.

В посольстве сообщили, что возвращение украинцев обеспечивается авиакомпаниями SkyUp и «Международные авиалинии Украины».

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Собко также добавил, что именно украинские авиакомпании обеспечат возвращение французских граждан из Украины во Францию в условиях закрытия и ограничений транспортных сообщений в Европе и в мире, вызванных пандемией коронавируса.

По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 — летальных, 86031 человек выздоровел.

Страны Европы ввели ряд карантинных мероприятий, чтобы ограничить распространение коронавируса. В частности, были закрыты границы.

По материалам: ukrinform.ru