Сегодня — Международный день счастья

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Сегодня, начиная с 2013 года, по инициативе ООН отмечается Международный день счастья.

Праздник был установлен для определения важности счастья в жизни людей во всем мире. Ежегодно, приуроченный к этому дню, публикуется Международный индекс счастья, который учитывает уровень дохода, ожидаемую продолжительность жизни, степень социальной поддержки, личной свободы, отношение людей к коррупции и щедрость народа.

Рейтинг охватывает 156 стран. Возглавляют его Финляндия, Дания и Ирландия, а замыкает Афганистан, ЦАР и Южный Судан.

По сравнению с предыдущим рейтингом, в 2019 году Украина поднялась на 5 пунктов и занимает 133 место.

По материалам: ukrinform.ru