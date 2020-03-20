Шмыгаль — о карантине: Здоровье важнее временных неудобств

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев соблюдать правила карантина, поскольку здоровье важнее временных неудобств.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Правительство делает все возможное, чтобы обезопасить граждан от распространения коронавирусной инфекции. Однако усилия власти — это лишь часть механизма. Чтобы он исправно работал, каждый из нас должен соблюдать правила карантина. Помните: здоровье наше и наших близких важнее временных неудобств. Берегите себя", — написал Шмыгаль.

Он добавил, что правительство 20 марта собралось на техническое внеочередное заседание и рассмотрело вопросы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины.

Как сообщалось, 20 марта Кабмин упростил порядок закупок товаров и услуг для предотвращения коронавируса и отменил пошлину и НДС на лекарства и оборудование, необходимые для борьбы с болезнью. Также Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в г.Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

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В Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

В Украине по состоянию на 20.00 20 марта подтверждено 29 случаев Covid-19.

По материалам: ukrinform.ru