Топ-менеджер Нафтогаза самоизолировался из-за подозрения на коронавирус

Глава газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов самоизолировался из-за подозрения на коронавирус.

В частности, в видеообращении в Facebook он рассказал о состоянии своего здоровья.

"Примерно неделю назад у меня был кашель, небольшая температура 37,5. В соответствии с рекомендациями и внутренним протоколом НАК "Нафтогаз", я самоизолировался. Сижу дома, минимизирую контакт, чувствую себя прекрасно. Планирую еще неделю так просидеть до того момента, когда все вопросы будут сняты", — добавил Фаворов.

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В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что окончательные результаты анализов Фаворова будут готовы на следующей неделе. О результатах обещают сообщить отдельно.

Ранее в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы" отец Андрея Фаворова Михаил Фаворов сообщил, что его сын заболел коронавирусом. По его словам, заразилась также жена Андрея Фаворова — основательница компании Magonova&Partners Анастасия Магонова.

Как сообщалось, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru