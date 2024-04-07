О том, что планы страны-агрессора, касающиеся призыва 300 000 человек в захватнические войска, судя по всему, затронут и жителей ВОТ Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представительницы ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, мобилизационная кампания второй волны, объявленная в РФ, вполне может коснуться и населения, оставшегося на временно оккупированных территориях. В частности, речь идет о людях, добровольно подавших свою персональную информацию для внесения в списки избирателей во время псевдовыборов президента РФ, то есть потенциальные призывники — уже «на карандаше».

Спикер ОК «Юг» добавила — прямо сейчас захватчики формируют мобилизационные резервы, собирая жителей ВОТ в имитацию «отрядов теробороны»: поначалу людей накапливают на местах, а затем перебрасывают в боевые подразделения, поближе к линии боевого соприкосновения.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в 92-й ОШБр рассказывали о нюансах «скрытой мобилизации», которую РФ усилила для вербовки 300 000 человек.