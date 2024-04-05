О том, что в последнее время террористы-захватчики из бывшей группы «Вагнера» активизировали массовый найм среди граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях (ВОТ), пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, экс-наемники Пригожина предпочитают «подписывать» на 6-месячный контракт мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, финансово «мотивируя» обещанием вознаграждения в 240 000 рублей в месяц (около 100 000 гривен). Впрочем, свежезавербованные не ожидают, что в Африке им придется не только воевать, но и заниматься добычей полезных ископаемых.

Следует отметить, что впервые «вагнеровцы» засветились в Африке еще в 2017 году, якобы для «искренней» борьбы с влиянием США на континенте, однако на самом деле — только ради обогащения.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС называли суммы, которые «власти» РФ выплачивают гражданам за лжесвидетельства о «преступлениях» на ВОТ Украины.