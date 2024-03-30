О том, что оккупационные «власти» обещают местному населению на временно оккупированных территориях (ВОТ) денежное вознаграждение в размере до 100 000 рублей (около 42 000 гривен) за показания касательно преступлений, якобы совершенных Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, чтобы получить свои «30 серебренников», гражданину следует написать заявление — либо он лично, либо члены его семьи, например, дети, пострадали от ударов именно армии Украины. В частности, захватчики интенсивно агитируют составлять заявки население Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и прочих городов востока нашей страны, которые российско-захватнические войска фактически стерли с лица земли при «освобождении».

Кроме того, данные заявления позднее лягут в основу нарративов об осуществлении военных преступлений бойцами Сил Обороны, которые, по логике безумных российских пропагандистов, почему-то обстреливали города, взятые под свою защиту.

Таким образом, с целью формирования параллельной реальности, россияне с особым цинизмом обещают деньги украинцам, которых сами же и лишили источников заработка, при условии, что те «перепишут» ответственность за преступления на иную сторону.

Ранее мы писали о том, какие сроки выставила Москва местным гауляйтерам на ВОТ Украины на полную паспортизацию украинцев.