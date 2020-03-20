В Украине подтвердили уже 41 случай коронавируса

Общество
Таисия Слепцова0
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В Украине подтвердили уже 41 случай коронавируса

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.

Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.

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Пациент, у которого первого в Украине было зафиксирован COVID-19, уже выздоровел.

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Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru


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