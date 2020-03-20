В Украине подтвердили уже 41 случай коронавируса
По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.
Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.
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Пациент, у которого первого в Украине было зафиксирован COVID-19, уже выздоровел.
Фото: АА
По материалам: ukrinform.ru
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