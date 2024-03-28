О том, какое мнение о наиболее вероятном исходе предстоящего поединка сложилось у бывшего чемпиона мира ямайца Николаса Уолтерса, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала Boxing Scene.

По словам ямайца, австралийский боец вполне в состоянии неожиданно шокировать украинца, если, конечно же, прибегнет к использованию всех своих сильных сторон и навыков.

В частности, Уолтерс подчеркнул — в боксе может хватить лишь нанесения одного единственного удара, который способен «изменить все». То есть, Камбососу младшему достаточно прислушаться к своему «углу» (наставлениям секунданта), и сделать именно «то, что ему нужно, а не то, что Ломаченко хочет, чтобы он делал».

Экс-чемпион мира по боксу резюмировал:

Если он [Камбосос младший] будет делать то, чему его научили — он одержит победу.

Ранее мы писали о том, что Ломаченко поздравлял всех с Яблочным Спасом цитатой священника РПЦ, проигнорировав ракетный удар по Чернигову в этот день.