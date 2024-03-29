В ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что он намерен пригласить Путина на саммит «Группы двадцати», который состоится в его стране.

При этом глава Бразилии не исключил, что кремлевского диктатора после прибытия могут арестовать, информирует «НБН» со ссылкой на rfi.

В свою очередь французский лидер заявил, что отправку приглашения на саммит G20 президенту-агрессору должны одобрить все страны «Большой двадцатки», для чего бразильской дипломатии придется потрудиться.

Макрон считает, что есть смысл приглашать главу Кремля на мероприятие, если встреча «может быть полезной», однако если она создаст раскол – стоит отказаться от этой идеи.

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