<img class="aligncenter" title="В Украине проверяют 209 человек с подозрением на коронавирус » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/8c15426d0f0106732a79015c872bef03.jpg» alt=»В Украине проверяют 209 человек с подозрением на коронавирус» width=»100%» />

В Украине проверяют 209 человек с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

"По состоянию на 20.00 20 марта проверяют 209 человек с подозрением на коронавирус", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на сегодня в Украине оснащены 5501 койка для лечения пациентов с COVID-19 и есть 989 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщал Укринформ, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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В Украине по состоянию на 20.00 20 марта подтверждено 29 случаев COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru