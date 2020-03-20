В Украину возвращаются 30 членов экипажа лайнера Celebrity Reflection — МИД

30 граждан Украины — членов экипажа из круизного лайнера Celebrity Reflection в пятницу должны прибыть в Одессу.

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире — оперативно от МИД Украины" в Facebook.

"Наши граждане из круизного лайнера Celebrity Reflection возвращаются сегодня домой! Сейчас 30 украинских граждан — членов экипажа лайнера Celebrity Reflection уже перевезли в Стамбул, где они ожидают чартерного рейса в Украину", — говорится в сообщении.

По данным МИД, известно, что компания Royal Caribbean International приобрела для этих граждан билеты на чартерный авиарейс Стамбул (Турция) — Одесса (Украина) №SQP8302 на 20 марта. Запланированное время прибытия в аэропорт Одессы — 21:20.

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В МИД поблагодарили посольство Украины в США за помощь в возвращении украинцев.

Как сообщалось, по данным МИД, уже 23000 955 украинцев, которых коронавирус застал за рубежом, вернулись на Родину при содействии дипломатических учреждений.

Между тем лечение от коронавируса за рубежом по состоянию на 19 марта проходят 13 украинцев, а на карантине находятся 38 граждан Украины.

Фото: Википедия

По материалам: ukrinform.ru