Украинцам, которые застряли в Германии, посоветовали автомобильный маршрут домой

По состоянию на 20 марта, немецко-польская граница на въезд для граждан Украины закрыта.

Об этом сообщает ГНСУ в Facebook.

"Посольство Украины в Германии подчеркивает, что немецко-польская граница на въезд для граждан Украины закрыта. Единственно возможный путь добраться в Украину: автобан Мюнхен — Зальцбург (А1) (коридор будет действовать ежедневно с 17.00 до 01.00). Далее до пункта пропуска на австрийско-венгерской границе NICKELSDORF — HEGYESHALOM (коридор будет действовать с 21.00 до 05.00) и далее до пункта пропуска на украинско-венгерской границе «Тиса» (Чоп-Захонь)", — говорится в сообщении.

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Посольство советует запастись горючим и едой.

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По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрированы 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 — летальные, 86 031 человек выздоровел.

Страны Европы ввели ряд карантинных мероприятий. В частности, закрыли границы

По материалам: ukrinform.ru