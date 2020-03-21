Дела Майдана: Офис генпрокурора проводит экспертизу химвеществ из России

Офис Генерального прокурора активизировал работу по проведению экспертных исследований, необходимых для завершения комиссионной экспертизы специальных средств, поставленных в 2014 году из территории Российской Федерации, от химического воздействия которых пострадали участники мирных протестов.

Об этом шла речь во время встречи в Офисе Генерального прокурора процессуальных руководителей по уголовным производствам по делам Майдана с пострадавшими и представителями ОО «Химические и токсикологические отравления в Украине», сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Процессуальные руководители по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах обратились в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по активизации экспертных исследований, необходимых для завершения комиссионной экспертизы специальных средств, поставленных в 2014 году из территории Российской Федерации, от химического воздействия которых пострадали участники мирных протестов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, участники встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с организацией проведения судебно-медицинских экспертиз лиц, пострадавших от действий химических веществ во время массовых протестов в 2013-2014 годах, а также необходимость внесения изменений в нормативные документы Министерства здравоохранения Украины о правилах определения степени тяжести телесных повреждений.

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Офис Генерального прокурора также сообщил пострадавшим, что по поручению Премьер-министра Украины, уже представлена ​​кандидатура компетентного прокурора для включения в состав межведомственной рабочей группы для разработки методологии установления причинно-следственной связи между телесными повреждениями, полученными пострадавшими во время Революции Достоинства и действием химических веществ.

По материалам: ukrinform.ru