Из Франции на родину вылетели 132 украинца

Первая группа украинских граждан из 1200, которые из-за эпидемии коронавируса столкнулись с трудностями при возвращении домой, вылетела в пятницу вечером из Франции в Украину.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщил руководитель отдела консульско-правовых вопросов Посольства Украины во Франции Николай Собко.

«Первая группа в количестве 132 граждан вылетела в Украину из Франции», — сообщил дипломат.

Как отметили в Посольстве, это первый чартерный рейс по маршруту Париж — Киев.

«На сегодня в списки Посольства внесены данные 1200 граждан, которые нуждаются в возвращении в Украину и по объективным причинам не смогли это сделать до 17 марта», — сказал Собко.

Остальные граждане Украины отправится на родину чартерами в течение следующих дней.

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В Посольстве сообщили, что возвращение украинцев обеспечивается авиакомпаниями SkyUp и «Международные авиалинии Украины».

Николай Собко отметил, что именно украинские авиакомпании обеспечат возвращение французских граждан из Украины во Францию в условиях ограничения перевозок между государствами, вызванных пандемией коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru