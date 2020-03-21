Из Лондона в Украину сегодня вернулись более 360 человек

Более 360 человек сегодня вернулись из Лондона в Украину на двух спецрейсах "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщается на Facebook-странице "Коронавирус в мире — оперативно от МИД Украины".

"При содействии украинских дипломатов 183 гражданина Украины и лица, имеющие право на въезд на территорию нашего государства, прилетели из Лондона сегодня утром. Они прибыли спецрейсом авиакомпании МАУ. Сегодня МАУ осуществила еще один рейс по этому маршруту, вернув в Украину еще 173 человека , а в понедельник и вторник украинских граждан из Лондона будут перевозить на самолетах SkyUp", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на 21 марта 160 украинских граждан уже вылетели из Шри-Ланки, еще 20 вылетят сегодня.

"Согласно информации посольства Украины в Индии, туристическая компания Join Up работает сейчас над тем, чтобы бесплатно расселить всех, у кого заканчивается путевка на Шри-Ланке. Также рассматривается вопрос покрытия расходов тех туристов, которые самостоятельно оплачивают свое проживание по истечении срока действия путевки. SkyUp планирует вывезти всех своих туристов из Шри-Ланки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно для туристов, прибывших самостоятельно на Шри-Ланку, 23 марта ожидается чартерный рейс Коломбо-Киев, рассчитанный на 200-215 мест (вылет из Коломбо примерно в 11-12 ч дня). Ориентировочная стоимость билета — 500 USD.

"Из-за распространения коронавируса в мире, ситуация развивается очень динамично, поэтому, пожалуйста, оставайтесь на связи с вашими туроператорами и консулом Посольства Украины в Индии. Если вы не можете воспользоваться одной из вышеперечисленных возможностей, сообщите об этом в Посольство Украины в Индии", — говорится, в сообщении

Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели — до 3 апреля.

14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что Украина будет возвращать украинцев и после закрытия авиасообщения и границ.

18 марта с 12:00 в Украине приостановлено ​​все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

По данным Минздрава, в Украине лабораторно подтвердили 41 случай заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на вторую половину дня 21 марта в мире зафиксировано 286 696 случаев заражения коронавирусом, 11 889 смертей и 93 602 случая выздоровления.

По материалам: ukrinform.ru