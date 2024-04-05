Российский Telegram-канал SHOT рассказал, что жители города Морозовск ночью проснулись от громких взрывов, которые им объяснили «работой противовоздушной обороны», информирует «НБН».

Сообщается, что, предположительно, «хлопки» в городе – попытка «украинских беспилотников» атаковать военный аэродром в Морозовске, где дислоцируются бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34 По словам очевидцев, они слышали характерные звуки пролета дронов, взрывы, а также зафиксировали яркие вспышки в небе.

По данным Telegram-канала, в районе города противовоздушная оборона страны-агрессора якобы уничтожила более 40 БПЛА. В результате удара получила повреждения электроподстанция, десятки жилых домов остались без света. Атака якобы обошлась без пострадавших.

В Сети уточнили, что помимо Ростовской области дроны ночью посетили также Белгородскую, Курскую и Саратовскую области, а также Краснодарский край.

Ранее ударам подверглись объекты страны-агрессора на территории Республики Татарстан. В ISW назвали эту атаку переломной для Украины.