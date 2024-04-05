В аналитическом материале ISW отмечается, что после заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину спикер Путина сообщил, что отношения РФ с Альянсом скатились до уровня «прямой конфронтации», информирует «НБН».

Также, по словам пресс-секретаря российского лидера, военно-политический блок «уже втянули в конфликт» вокруг Украины. Традиционно Песков обвинил организацию в расширении и приближении к границам страны-агрессора. По всей видимости, чиновник намекнул на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Американские аналитики считают, что Кремль долгое время представляет Альянс как экзистенциальную угрозу для россиян, а соответствующие заявления представителя АП РФ направлены на усиление этого нарратива и влияния на отсрочку важных решений Запада для Украины.

Эксперты пишут, что после недавних заявлений Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину Москва нацелила информационную операцию об эскалации России с военно-политическим блоком на Францию.

Об этом также свидетельствуют угрожающие заявления главы МО РФ Сергея Шойгу во время телефонного разговора с руководителем французского оборонного ведомства Себастьяном Лекорню. Путинский генерал пригрозил Парижу проблемами в случае размещения его войск на украинской территории.

Ранее в ISW указали на признаки подготовки россиян к широкомасштабной войне с Альянсом.