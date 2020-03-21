Карантинная изоляция, моржи против вируса и памятник в маске

События прошедших семи дней – в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.



Фото: Евгений Котенко

Хроники нашего карантина: украинцы прожили неделю с ограничениями, введенными для противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. Так, в городах закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре. На фото: объявление о прекращении работы столичного метрополитена на время карантина.



Фото: Николай Мякшиков

Кроме того, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. На фото: мужчина в медицинской маске на территории Центрального железнодорожного вокзала Днипра, работу которого остановлено до 3 апреля в связи с опасностью распространения коронавируса.



Фото: Маркиян Лысейко

Не обошлось без паники среди людей, которые начали сметать с полок магазинов продукты питания. На фото: пустые полки в львовском супермаркете.



Фото: Маркиян Лысейко

В момент, когда закрылись заведения питания, небывалой популярностью стали пользоваться работники службы доставки готовой еды и продуктов.



Фото: Геннадий Минченко

По рекомендациям Кабмина, работодатели, по возможности, перевели работников на дистанционную работу. Где это невозможно сделать в связи с видом деятельности, усилили меры для обеспечения безопасности от распространения коронавирусной инфекции. На фото: медработник измеряет температуру у работников авиационной компании "Прогрестех — Украина" в Киеве.



Фото: Юлия Овсянинкова

Однако далеко не все решили придерживаться введенных карантинных ограничений. Несмотря на призывы, выходят из дома и пожилые люди, которые находятся в группе риска заражения Covid-2019. На фото: мужчина и женщина в медицинских масках идут по столичному парку Шевченко.

Фото: Юлий Зозуля

В то же время усложняет соблюдение требования носить медицинскую маску и обрабатывать руки антисептиком то, что их нет в аптеках украинских городов. На фото: объявления у входа в аптеку в Одессе.



Фото: Маркиян Лысейко

Правда, такой дефицит не помешал "обзавестись" маской памятнику на Армянской улице во Львове.



Фото: Евгений Котенко

В Украине по состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 26 случаев коронавируса, из них 3 – летальные. Среди заболевших, и народный депутат Сергей Шахов (член депутатской группы "Доверие"). Еще до того, как об этом стало известно, 16 марта, под парламентом, где на тот момент происходило внеочередное заседание, активисты устроили акцию протеста "Верховная Рада – достойна контроля". С плакатами "Власть на карантин" они выступали за то, чтобы не дать депутатам в условиях карантина "принять антигосударственные законы". Позже Совет из-за карантинных мер по противодействию коронавирусау принял решение до 3 апреля перейти в режим работы в комитетах.



Фото: Юлий Зозуля

В Одессе же традиционно не теряют юмора. Так, члены клуба "Моржи Одессы" на пляже устроили акцию против коронавируса и паники.



Фото: Николай Мякшиков

Карантин ввел новые традиции приветствий. Из-за ограничений рукопожатий во время матчей, которые до 3 апреля проходят без зрителей, футболисты здороваются друг с другом и судьями локтями. На фото: игроки ФК "Мариуполь" и судьи перед началом матча чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги против СК "Днепр-1".



Фото: Павел Багмут

В то же время введенные ограничения не смогли отменить празднование Дня добровольца. Так, в Киеве 14 марта марш патриотов собрал, по данным правоохранителей, около пяти тысяч человек. Начался он с Михайловской площади, откуда участники акции прошли по Крещатику до улицы Банковой и Офиса Президента, где озвучили свои требования к власти. Инициировали шествие общественные организации добровольцев, несмотря на рекомендации не проводить массовые мероприятия из-за коронавируса.



Фото: Юлия Овсянникова

За новостями коронавирусными нельзя пропустить тот факт, что 20 марта — начало астрономической весны.



Фото: Елена Худякова

И природа, которая из-за пандемии получила возможность отдохнуть от иногда сверхактивного человеческого влияния, продолжает захватывать своими пейзажами. На фото: дерево в поле Вышгородского района Киевской области.

Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.



Фото: Евгений Котенко

Участник акции протеста "Верховная Рада – достойна контроля" в Киеве.



Фото: Павел Багмут

Женщина в медицинской маске на столичной улице.



Фото: Дмитрий Смольенко

Работницы во время мытья троллейбуса в Запорожском троллейбусном парке №2.



Фото: Маркиян Лысейко

Работник коммунальной службы опрыскивает дезинфицирующим средством остановку общественного транспорта во Львове.



Фото: Сергей Гудак

Продавщица в защитной маске на территории рынка на площади Корятовича в Ужгороде.



Фото: Юлий Зозуля

Участники йогамарафона в Одессе.



Фото: Сергей Гудак

Мужчина во время продажи лошадей в окрестностях города Хуст на Закарпатье.



Фото: Сергей Гудак

Продажа кур на сельскохозяйственном рынке Хуста на Закарпатье.



Фото: Сергей Гудак

Белоцветник весенний в Долине нарциссов на Закарпатье.

По материалам: ukrinform.ru