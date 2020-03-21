Минздрав обнародовал новые данные о коронавирусе: подтвердили 41 случай

За сутки было зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусом, всего в Украине по состоянию на 10:00 21 марта лабораторно подтвердили 41 случай Covid-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"По состоянию на 10:00 21 марта в Украине 41 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 3 летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 15 новых случаев", — говорится в сообщении.

Сейчас коронавирус обнаружен в: Черновицкой области — 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления); Житомирской области — 2 случая (1 летальный); Киевской области — 3 случая; Донецкой области — 1 случай; Днепропетровской области — 2 случая; Ивано-Франковской области — 2 случая (1 летальный); Львовской области -1 случай; Тернопольской области — 1 случай; Харьковской области — 1 случай; г. Киев — 3 случая.

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"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. В течение 21 марта в Центр общественного здоровья поступило 80 подозрений на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 450 сообщений о подозрении на Covid-19", — добавили в Минздраве.

Фото: АА.

По материалам: ukrinform.ru