Минздрав предупреждает частные лаборатории о последствиях сокрытия результатов на коронавирус
Министерство здравоохранения Украины будет отзывать лицензии у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус, согласно установленной форме.
Это отметил заместитель министра здравоохранения, Главный санитарный врач Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга, сообщает пресс-служба Минздрава.
«Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. Сейчас они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии», — сказал он.
Также сообщается, что Министерство здравоохранения совместно с Государственной таможенной службой, Министерством финансов и Минэкономики разработало проект постановления с перечнем товаров, работ и услуг, которые будут закупаться вне рамок закона о государственных закупках.
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Кроме того, планируется утвердить перечень лекарств, которые будут освобождаться от таможенных платежей и НДС.
По данным Минздрава, в настоящее время в Украине лабораторно подтвердили 41 случай Covid-19, три из них летальные и один человек выздоровел.
Фото: AA
По материалам: ukrinform.ru