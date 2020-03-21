На улицы городов выйдут патрули, усиленные военными

Вооруженные Силы Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами в обеспечении общественного порядка во время карантина.

Об этом информирует Минобороны.

«В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, ради поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта 2020 года, в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, они будут взаимодействовать с сотрудниками Нацполиции и военнослужащими Нацгвардии.

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Командованием военных гарнизонов ВСУ приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет привлекаться к патрулированию, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами, подчеркнули в Минобороны.

Фото: mil.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru