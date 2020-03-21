Сегодня из Берлина в Киев вернулись 375 украинцев

Граждан Украины, которые застряли в Германии в связи с введением ограничений на пересечение границы, 21 марта эвакуировали из Берлина два самолета.

В общей сложности вернуться домой смогли 375 человек, сообщает корреспондент Укринформа.

Самолет "Международных авиалиний Украины" со 186 людьми вылетел из аэропорта Тегель в Киев в 15.20, спецрейс компании SkyUp Airlines со 189 пассажирами — в 18.05.

Благодаря усилиям МИД и Посольства Украины в ФРГ удалось договориться также о рейсах SkyUp из Берлина в Киев (по одному) на 23 марта, 24 марта, 25 марта и 26 марта.

На 25 марта запланирован рейс SkyUp Airlines из Мюнхена в Киев.

На 26 марта планируются рейсы SkyUp Airlines из Франкфурта-на-Майне и из Дюссельдорфа в Киев.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения её распространения. Он продлится три недели — до 3 апреля.

14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрещении въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что Украина будет возвращать украинцев и после закрытия авиасообщения и границ.

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18 марта с 12:00 ч. в Украине приостановлено ​​всё внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

По данным Минздрава, в Украине лабораторно подтвердили 41 случай заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на вторую половину дня 21 марта в мире зафиксировано 286 696 случаев заражения коронавирусом, 11 889 смертей и 93 602 случая выздоровления.

По материалам: ukrinform.ru