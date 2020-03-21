Шмыгаль обсудил с послом КНР организацию телемоста с китайскими врачами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил в телефонном разговоре с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном вопросы практической помощи в преодолении коронавируса и проведения прямого телемоста с китайскими врачами.

Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

"Готовимся к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Провел телефонный разговор с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном. Китай любезно согласился в эти бесспорно тяжелые для всего мира времена сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами", — написал Премьер-министр.

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Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник.

По данным Минздрава, в Украине лабораторно подтвердили 41 случай заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

По состоянию на вторую половину дня 21 марта в мире зарегистрировано 286 696 случаев заболевания Covid-19, 11 889 смертей и 93 602 случая выздоровления.

По материалам: ukrinform.ru