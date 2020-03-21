Советник Президента сказала, где найдут деньги на индексацию пенсий

Украина обеспечит индексацию пенсий и увеличение социальных расходов за счет внешних заимствований, а также перераспределения бюджета.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказала советник президента Юлия Ковалив, сообщает корреспондент Укринформа.

"Есть несколько источников. В первую очередь, мы будем сокращать часть неэффективных расходов бюджета и перечислять, перераспределять, где можно будет. Дополнительным источником будут и государственные компании, и прибыли государственных банков, сокращение больших зарплат, сокращение всего количества бюджета, которое можно сократить" — сказала Ковалив.

Вторым источником, по ее словам, станет увеличение дефицита бюджета.

"Мы себе можем это позволить. На сегодня дефицит запланирован на уровне 2%. Но этот бюджет строился на прогнозе экономического роста 3,5%. Сегодня мы видим прогноз, когда экономика ЕС упадет до 10%. Чем мы будем финансировать дефицит? Так же, как и другие страны — заимствованиями, увеличением бюджетного дефицита", — пояснила о.

Она подчеркнула, что будет привлекаться максимально дешевый ресурс.

"Где мы можем максимально дешево занять деньги? Международный валютный фонд, Всемирный банк, Еврокомиссия. Это там, где процентная ставка по нашим долгом составит 0,5% — 1,2%. Это самые дешевые деньги, которые нам доступны. И сейчас правительство над этим работает", — отметила Ковалив.

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Вместе с тем, по ее словам, расходы на медицину могут вырасти на около 100 млрд грн, если распространение коронавируса продолжится.

"Мы прекрасно понимаем расходы и на пенсии, и на социальную помощь. Наши расходы на медицину вырастут до 70-100 млрд грн, если распространение коронавируса будет более активным. Мы должны платить вдвое больше врачам, нам нужно закупать тест-системы, аппараты искусственной вентиляции легких, возрастет объем лекарственных средств для пациентов", — сказала Ковалив.

По материалам: ukrinform.ru