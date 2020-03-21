Спасатели призывают родителей не оставлять детей дома без присмотра

Общество
Таисия Слепцова0
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Спасатели призывают родителей не оставлять детей дома без присмотра

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям призывают родителей не оставлять детей без присмотра дома.

Об этом председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин сообщил на своей странице в Facebook.

"Уважаемые взрослые! Родители! Я очень прошу вас не забывать о личной ответственности перед теми, кто больше нуждается в вашем внимании и защите! Не оставляйте детей без присмотра, особенно таких маленьких, которые гарантированно не смогут самостоятельно найти выход в критической ситуации", — сообщил он.

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Чечеткин напомнил, что 19 марта в столице люди заметили трехлетнего ребенка, который находился на подоконнике с открытым окном. Прохожие вызвали спасателей, которые прибыли на место и с помощью автолестницы сразу же добрались до квартиры и вернули малыша в квартиру.

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Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин во всех учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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По материалам: ukrinform.ru


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