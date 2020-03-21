<img class="aligncenter" title="В Украине 80% людей перенесут коронавирус в легкой форме — Ляшко » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/b698786eae4a87e377f43fd04f6047e1.jpg» alt=»В Украине 80% людей перенесут коронавирус в легкой форме — Ляшко» width=»100%» />

В Украине 80% людей смогут перенести коронавирусную болезнь в легкой форме.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"В первую очередь я прошу не паниковать, 80% людей, которые заболеют коронавирусной болезнью, перенесут ее в легкой форме. Возможно даже на ногах. Поэтому мы просим сейчас оставаться дома, уменьшить мобильность, при первых симптомах болезни вызвать врача", — сказал Ляшко.

По его словам, сейчас планируется, чтобы врачи, кроме экстренной медицинской помощи, могли выезжать на дом и проводить скрининговое медицинское тестирование, а также будут обеспечивать медико-санитарное наблюдение.

Читайте также: Пожилые люди наиболее уязвимы к коронавирусу — Ляшко

Он отметил, что сейчас отрабатывается возможность дополнительного привлечения студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся в карантине, для усиления медиков.

"Эти превентивные меры помогут обеспечить возможность оказания медицинской помощи тем группам людей, которые больше всего в этом нуждаются. По статистике, которая есть сегодня в Италии, Испании, мы смотрим, что около 5-7 процентов, это те люди, которые заболели коронавирусной болезнью, они будут попадать в отделение интенсивной терапии, где им нужно оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь. И именно на этот госпитальный этап мы направляем все усилия для того, чтобы спасти наших украинцев в случае массового распространения коронавируса", — добавил Ляшко.

В Украине 20 марта подтвержден 41 случай Covid-19.

По материалам: ukrinform.ru