В Украине подтвердили 47 случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине за субботу возросло на шесть — до 47.

Об этом в Facebook информирует Центр общественного здоровья.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (2) области и г. Киев (2)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, также региональные лаборатории обнаружили такое количество случаев заболевания: Черновицкая обл. — 15, Днепропетровская — 2, Киевская — 2, Житомирская — 1, Львовская — 1, Тернопольская — 1, Киев — 7 (из которых 6 за эти сутки).

Вследствие COVID-19 в Украине зафиксировано 3 летальных случая.

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В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.

"Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", — отмечают в ЦОС.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru