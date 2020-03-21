У Авакова назвали условие введения чрезвычайного положения

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что чрезвычайное положение в Украине могут ввести в случае, если количество заболевших COVID-19 достигнет "многих сотен".

Об этом Геращенко сказал во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", сообщает корреспондент Укринформа.

"На сегодня ограничений на передвижения нет. Мы поставили специальные карантинные посты только в местах двух очагов распространения коронавирусной инфекции — это город Радомышль, где скончалась женщина, и это населенный пункт в Черновицкой области, где также есть много заболевших. Но если количество заболевших будет измеряться многими сотнями, то не исключено, что будет принято решение о чрезвычайном положении. В таком случае будет определенным образом ограничиваться мобильность граждан", — заявил Геращенко.

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Он добавил, что режим чрезвычайного положения вводится тогда, когда существует угроза государству и народу: "Если мы увидим по динамике, что нам такими ограничивающими карантинными мерами не удается остановить развитие вируса, то наверное тогда Президент, СНБО могут принять решение о введении режима чрезвычайного положения".

Геращенко подчеркнул, что этот режим может предусматривать ограничение выхода граждан на улицу (только за покупками продуктов и лекарств), свободно передвигаться смогут только рабочие предприятий критической инфраструктуры.

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Как сообщалось, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.

По последним данным в Украине подтвержден 41 случай COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru